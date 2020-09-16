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aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:27
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Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları

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AA

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışlarında yol yarışları bölümü, "Grand Prix Central Anatolia" etabının koşulmasıyla tamamlandı.

Erciyes AŞ yetkilerinden alınan bilgiye göre, Develi-Tomarza arasındaki parkurda kadın bisikletçiler 107 kilometre, erkekler ise 129,5 kilometrelik mesafe katetti.

"Grand Prix Central Anatolia" etabında kadınlarda birinciliği Rusya Milli Takımı'ndan Tamara Dronova, ikinciliği Ukrayna Milli Takımı'ndan Valeria Kononenko, üçüncülüğü ise Rusya Milli Takımı'ndan Elizaveta Oshurkova elde etti.

Erkeklerde Ukrayna Milli Takımı'ndan Mykhaylo Kononenko birinci, aynı ülkeden Vitaliy Buts ikinci, Uruguay Bisiklet Takımı'ndan Fabricio Ferrarı Barcelo üçüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ve diğer yetkililer tarafından ödülleri verildi.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, 17 Eylül'de dağ bisikleti etabıyla devam edecek.

Dağ bisikleti yarışları ise 10 Ekim'de tamamlanacak.

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