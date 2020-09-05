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aksam.com.tr
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 08:00
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Eran Zahavi, adım adım Fenerbahçe'ye

Eran Zahavi, adım adım Fenerbahçe'ye

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AKŞAM

Fenerbahçe, Eran Zahavi transfer etmek üzere. Yıldız futbolcunun transferinde son detaylar görüşülüyor.

Fenerbahçe, Eran Zahavi transferinde sona çok yakın. İsrailli yıldız, 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve sezon başına 1.5 miylon euro net ücret alacak. Son detaylar görüşülüyor. Vedat Muriqi’nin Lazio imza atmasıyla birlikte Zahavi transferi sonlandırılacak.

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