Enzo Roco'dan transfere açık kapı

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.

Özdemir'den yeni açıklama! Ligler tescil edilecek mi? Özdemir'den yeni açıklama! Ligler tescil edilecek mi? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.

Beşiktaş Yönetimi indirim için düğmeye bastı! Beşiktaş Yönetimi indirim için düğmeye bastı! Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.

Başkan Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi: Anlaştık Başkan Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi: Anlaştık Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız." dedi.

Başkan açıkladı! 2 hakemde koronavirüs çıktı Başkan açıkladı! 2 hakemde koronavirüs çıktı MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."

Belhanda'dan şaşırtan teklif! Karar Terim'de Belhanda'dan şaşırtan teklif! Karar Terim'de Yıllık 4.5 milyon euro kazanan Belhanda, 2021'de bitecek sözleşmesi için harekete geçti. Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, menajeri aracılığıyla yönetime teklif yaptı.