Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9183
  • 6,5277
  • 281.627
  • 97733.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Enver Cenk Şahin: 'Paylaşımını sil' dediler ama ben silmedim!

Enver Cenk Şahin: 'Paylaşımını sil' dediler ama ben silmedim!

Enver Cenk Şahin: 'Paylaşımını sil' dediler ama ben silmedim!

Barış Pınarı Harekâtı'na sosyal medya hesabından destek veren Enver Cenk Şahin ile kulübü St. Pauli arasındaki gerilim sürüyor.

Alman ekibinin isteğine rağmen paylaşımını kaldırmadığını açıklayan Cenk Şahin, "Dönünce kulüpteki durumum belli olacak. Bu tarz konulara kulüp girdiği için sıkıntı yaşanıyor. Ülkemize karşı bayağı sertler. Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var. Bizim yaptığımız yanlış bir şey yok" sözleriyle geri adım atmayacağını açıkladı.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti hayranlarını şaşırttı!
Erhan Çelik evlendi!
İzel paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı!
Nesrin Cavadzade sırrını açıkladı!
Seren Serengil'in keyfi yerinde
<p>Mİlli Savunma Bakanlığı´ndan yapılan açıklamaya göre,  ´Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyl

MSB: M4 Karayolu Kontrol Altına Alındı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkesi şaşkına çeviren gelişme! Bir Recep Sert portresi...

Teröristler arkalarına bakmadan kaçtılar... O anlar böyle görüntülendi