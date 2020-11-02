Enner Valencia'nın farkı rakamlarda

Enner Valencia sağ kanatta formayı tapuladı. Ekvadorlu oyuncu zaman zaman eleştiri alsa da ilk 6 haftada istatistikleriyle dikkat çekti. Trabzonspor maçında 1 gol atan, Rize'de ise asist yapan 30 yaşındaki yıldız, 15 dripling ile takımın bu alanda lideri. Bu rakam kendisinden sonra en faza dripling atan Ozan (8) ve Caner'in (6) toplamından fazla. Şu ana kadar 12 kez top çalan Enner bu kategoride de takımın en iyisi olurken, Gustavo'dan (9) sonra takımın en fazla şut atan (8) oyuncusu da olmayı başardı. Valencia'nın bu istatistikleri oyunun görünmeyen bölümlerinde ne kadar etkili olduğunu belgeledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında Arda Turan'ı yeniden ilk 11'de sahaya sürecek.
Kongolu stoper Marcel Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.
Kontratında '20 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan Ryan Babel, Galatasaray'da şimdiden 10 maça çıktı bile. Performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Hollandalı yıldızın 20 maçı tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Üst üste aldığı galibiyetlerle lige ağırlığını koymaya başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kurmayları ile bir toplantı yaparak ligin ilk yarısındaki 20 maçlık periyot için hedef belirledi. Toplantı sonunda Bulut, ilk yarı için maksimum 7 puan kaybını öngördü.
Süper Lig'de ilk 7 haftada aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyip, yaşanan üst üste kayıpların ardından teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yönetim, yeni teknik adam arayışlarını sürdürüyor.
Henüz ligin başı olmasına rağmen Galatasaray'da arka arkaya yaşanan adale sakatlıkları dikkat çekti, Piri'nin idmanları soru işareti oluşturdu.