Engelli milli sporculara da vakıf üniversitelerinde burs imkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi arasındaki anlaşma gereği milli paralimpik ve defolimpik sporcular da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu eğitim alabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaptığı açıklamada, geçen hafta 28 vakıf üniversitesiyle imzalanan anlaşma kapsamında, engelli milli sporculara da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu eğitim imkanı sağlandığını hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, "Vakıf üniversitelerinden Türk sporuna yükseköğretimde yüzde yüz destek" temalı çalışmanın mutabakat metnine göre, engelli milli sporcuların söz konusu vakıf üniversitelerinde hangi bölümü seçerlerse seçsin tam burslu okuyabileceklerini belirtti.

Tüm çabalarının, engelli vatandaşların hayata katılımını kolaylaştırmak ve onlara motivasyon sağlamak olduğunu ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Özel sporcularımızın her biri birer şampiyon, her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Engelli gençlerimizin doğru eğitim programları ve sosyalleşme desteğiyle ne denli büyük başarılara imza atabildiğini görüyoruz. Farklı bireylerimizin, sanattan spora, eğitimden iş dünyasına kadar hayatın her alanında yazdığın başarı hikayeleri, hepimiz için övünç vesilesidir. Engelli sporcularımız uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Sporun gücüyle engeller nasıl ortadan kaldırılır herkese ispat ediyorlar. Bakanlığımız, tüm engelli bireylerimizin emrindedir. Onların katılımıyla politikalar ve projeler üretecek ve üretmeye devam edecektir. Bakanlık olarak engelleri zihinlerden de spordan da çıkarmaya kararlıyız."

Bakanlık belgesiyle burs verilebilecek

Mutabakat metni kapsamında, gelecek yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığının vereceği belgeyle milli sporcu öğrenciler yüzde 100 eğitim bursu alabilecek.

Anlaşmada imzası bulunan 28 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda da ilanını taahhüt ediyor.

Mutabakat metnine imza atan vakıf üniversiteleri şunlar:

Acıbadem Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi. (AA)