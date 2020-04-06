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aksam.com.tr
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 08:00
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  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 08:21

Engelleri futbol sevdasıyla aştı

Engelleri futbol sevdasıyla aştı

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Rejime ait savaş uçakları tarafından 1,5 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve Türkiye'de protez bacağına kavuşan Hamis El Gacir'in futbol sevgisi yüzünü güldürdü.

AKŞAM

Ülkesinde Santos formasıyla futbol oynarken görüntülenen 8 yaşındaki Hamis, Brezilya ekibinin dikkatini çekti ve kulübün basın sorumlusu Isabek Luchesi’yle görüştü. İnternet üzerinden yapılan görüşme sonrasında Hamis, Luchesi tarafından Brezilya’ya davet edildi. Koronavirüs pandemisi sonrası bir gün belirlenecek ve Hamis, Brezilya’ya gidecek. 8 yaşındaki Hamis: “Kulübü çok sevdiğimi söyledim. Onlar da beni Brezilya’da ağırlayacaklarını ilettiler.”

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