Engelleri futbol sevdasıyla aştı

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Galatasaray'a vedam böyle olmamalıydı Galatasaray'a vedam böyle olmamalıydı Futbol tarihinde iz bırakan Hayrettin, hâlâ 18-17 biten Gençlerbirliği yenilgisinin burukluğunu yaşıyor: “O maçtan sonra Fatih Terim'le konuşup, bir kuruş almadan ayrıldım. Galatasaray forması altında her türlü başarıyı yakaladım. 11 sene gururla Sarı-Kırmızılı formayı giydim. Daha iyi bir vedayı hak ediyordum.”

Berlin ben burada iyiyim Berlin ben burada iyiyim Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesindeki karantina şartlarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştırdı, “Burada gerekli her şey var” dedi.

Benfica'dan Uğurcan'a kanca Benfica'dan Uğurcan'a kanca O Jogo Gazetesi, Benfi ca'nın sezon sonu için Uğurcan Çakır transferiyle ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray transferde düğmeye bastı! Geliyorlar Galatasaray transferde düğmeye bastı! Geliyorlar Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.

Fenerbahçe'de teknik direktör transferinde son durum Fenerbahçe'de teknik direktör transferinde son durum Corona virüs salgını nedeniyle futbol durdu ama Fenerbahçe Yönetimi, teknik adam için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. İşte adaylardaki son durum...

UEFA Başkanı Ceferin: ‘600 milyon euro dağıtacağız‘ UEFA Başkanı Ceferin: ‘600 milyon euro dağıtacağız‘ UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Kasamızda 600 milyon euro var ve bunu kullanmak zorundayız. FIFA'nın 2.7 milyarlık yardım paketinin sorumluluğu da FIFA finans departmanına bırakılmaz” diye konuştu.