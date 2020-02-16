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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 09:53
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 09:53

Enesli Valladolid ile İsmailli Granada'nın maçında kazanan çıkmadı

Enesli Valladolid ile İsmailli Granada'nın maçında kazanan çıkmadı

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Enes Ünal ve İsmail Köybaşı'nın takımları Granada ile Real Valladolid'in kapışmalarında galip çıkmadı.

La Liga'nın 24. hafta mücadelesinde temsilcilerimiz Enes Ünal ve İsmail Köybaşı'nın takımları Granada ile Valladolid karşı karşıya geldi.

Nuevo Los Carmanes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Granada 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Valladolid Sergi Guardiola'nın 56'daki golüyle öne geçti. 81'de Puertas bu gole yanıt verdi. Dakikalar 90+6'ya geldiğinde ise sahneye çıkan isim Carlos Fernandez oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

Temsilcilerimizden Enes Ünal Valladolid formasıyla 90 dakika sahada kalırken İsmail Köybaşı ise yedek kulübesinde başladığı maça dahil olup süre bulamadı.

Bu sonuçla Granada 33 puana yükselirken, Real Valladolid ise 26 puanda kaldı.

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