Enes Ünal sezonu açtı! Milli oyuncudan ilk gol...

Bask bölgesinin takımı olan Anaitasuna'nın sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
İkinci yarı ev sahibi takım 55. dakikada Markel Eskurtza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Getafe'de yedek başlayan ve 67. dakikada oyuna giren Enes Ünal, 73. dakikada takımının beraberlik golünü attı.
Getafe'nin galibiyet golünü, uzatmaların oynandığı 94. dakikada penaltıdan Angel Rodriguez kaydetti.
4. lig takımına karşı kazanmakta zorlanan Getafe, kupada üst tura çıktı.
Getafe'de ilk sezonunu geçiren ve La Liga'da geride kalan 13 haftada kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan Enes, bu sezonki ilk golünü bu akşamki Kral Kupası maçında attı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig ekibi Turgutluspor'u 7-0 yenerek son 16 takım arasına kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, skor ve oyun olarak istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.
Trabzonspor; Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin "performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı" kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
İspanya Kral Kupası 1. turunda eşleştiği 4. lig takımı Anaitasuna'yı 2-1 yenen Getafe'de Enes Ünal bu sezonki ilk golünü attı.
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