Enes Ünal attığı 2 golle ilgili konuştu: Bu an unutulmaz

Milli Takım'da ilk kez gol atmasıyla ilgili konuşan Enes Ünal "Ben de çok uzun süredir istiyordum ve bekliyordum. Bu an unutulmaz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Enes Ünal "Benim için en büyük şey Milli Takım'da oynamak ve gol atmak. Golleri attım, gururluyum. Eleştiriler de oldu güzel sözler de oldu. Ben hep kendimi hazır tutmaya çalıştım. Bu son gelişimde daha motive ve daha hırslıydım. Oynarım, oynamam önemli değil. Ben hocama, takıma nasıl yardımcı olurum diye her şeyi yapmaya hazırım. Burada olmak istiyorum." diye konuştu.