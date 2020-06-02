En sosyal takım Galatasaray

Dünyanın en sosyal Türk takımı Galatasaray...

AKŞAM

Sarı-Kırmızılı ekip Instagram’da 8.7 milyon takipçiyle dünyada 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe 5.3 milyon takipçiyle 17. sırada ve ilk 20’de yer alan iki Türk takımından biri. Beşiktaş’ın 3.3 milyon, Trabzon’un ise 745 bin takipçisi var. Zirvede 87.7 milyonla Real Madrid bulunuyor.

GALATASARAY’A GİT

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar’ın eski yıldızı Bratu, Cim Bom’un listesinde olduğu iddia edilen Marin’e ‘Galatasaray’a git’ tavsiyesinde bulundu: “Galatasaray’da çok fazla Rumen futbolcu oynadı ve iyi futbolcular oynadı. Ben Razvan Marin’e inanıyorum. Galatasaray, Razvan Marin’in stiline uygun bir takım.”