En sosyal takım Galatasaray

AKŞAM
Sarı-Kırmızılı ekip Instagram’da 8.7 milyon takipçiyle dünyada 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe 5.3 milyon takipçiyle 17. sırada ve ilk 20’de yer alan iki Türk takımından biri. Beşiktaş’ın 3.3 milyon, Trabzon’un ise 745 bin takipçisi var. Zirvede 87.7 milyonla Real Madrid bulunuyor.
GALATASARAY’A GİT
Öte yandan Sarı-Kırmızılılar’ın eski yıldızı Bratu, Cim Bom’un listesinde olduğu iddia edilen Marin’e ‘Galatasaray’a git’ tavsiyesinde bulundu: “Galatasaray’da çok fazla Rumen futbolcu oynadı ve iyi futbolcular oynadı. Ben Razvan Marin’e inanıyorum. Galatasaray, Razvan Marin’in stiline uygun bir takım.”
Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”
Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer olan kadın basketbolcu İnci Güçlü, “Sıkı çalıştım ve hazırım” dedi.
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Claudio Taffarel, 2000'deki UEFA Kupası zaferi ve teknik direktör Fatih Terim hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
Dünyanın en sosyal Türk takımı Galatasaray...
Radamel Falcao lige verilen arada kendine geldi... Kolombiya basını, mecburi aranın Falcao'ya yaradığını yazdı. Marca Colombia, “Sezon başından beri Radamel Falcao'nun fiziksel sıkıntıları vardı. Koronavirüs arası en çok ona yaradı. Şu an tamamen hazır ve ligi bekliyor” yorumunu yaptı.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve şu anda Almanya'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, “Bir gün Sarı-Lacivertli formayı giyme ihtimalim yok. Ben Galatasaraylıyım” dedi.
George Floyd'un ABD polisi tarafından öldürülmesine Formula 1 camiasından kimse tepki göstermeyince, F1'in tek siyahi pilotu Lewis Hamilton sert tepki gösterdi.