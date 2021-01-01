En iyi 5. forma Fenerbahçe'nin

Listeye Türkiye’den Fenerbahçe ile Beşiktaş da girdi. Fenerbahçe’nin forması en iyi 5.forma seçildi. Beşiktaş ise 10.sırada yer aldı. Listenin ilk sırasına ise Fas ekibi Casablanca yerleşti. Fenerbahçe’nin forması oylamada Liverpool ve Barcelona gibi devlerin formalarını geride bıraktı.
"LİMİTTE ARTIDAYIZ"
Öte yandan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, “Sesimizi yükselttiğimizde çok güzel yükseltiriz. Transfer limitlerinde artıdayız. UEFA ile problemimiz yok. Perotti’nin garanti para ve 5 maç primi var. Garanti ücreti çok düşük.” diye konuştu.
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