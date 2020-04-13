En güçlü Liverpool'lu

AKŞAM
İngiltere’de yaşayan ve bu yılın temmuz ayında 100 yaşına basacak olan 2. Dünya Savaşı gazisi Albert Chambers, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Yüksek risk tehlikesi taşıyan 99 yaşındaki savaş gazisi, ailesinin endişelerine karşı, iyileşerek taburcu oldu. Sağlık görevlilerinin alkışlarıyla hastaneden çıkan Chambers, “Teşekkür ediyorum, benim için yaptığınız her şeye minnettarım. Daha iyi olamazdım” dedi.
O KUPAYI GÖRECEĞİM
Basına konuşan yakınları ise, Albert Chambers’ın koronavirüs kaptığını öğrendiklerinde yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünerek endişelendiklerini ama savaş gazisinin oldukça dayanıklı çıktığını ifade etti. Aynı zamanda sıkı bir Liverpool taraftarı olan Chambers, “Bu sezon takımımın şampiyon olduğunu görmek istiyorum. Lig ne zaman bitecek bilmiyorum ama kupayı kaldıracağımızı biliyorum” açıklamasında bulundu.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden Semih Şentürk, Sarı-Lacivertlilere teknik direktör önerisinde bulundu. Emektar golcü, “Fenerbahçe Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net” dedi.
Sarı-Kırmızılı yönetim, kaynak arayışına geçti. Mustafa Cengiz ve ekibi, Nisan sonuna kadar başta oyunculara olmak üzere toplam 10 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'ya Lyon talip oldu. Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi.
Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.