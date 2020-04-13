En güçlü Liverpool'lu

İngiltere'de, 2. Dünya Savaşı gazisi Chambers koronavirüsü yendi. 99 yaşındaki Liverpool'lu, sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu oldu.

AKŞAM

İngiltere’de yaşayan ve bu yılın temmuz ayında 100 yaşına basacak olan 2. Dünya Savaşı gazisi Albert Chambers, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Yüksek risk tehlikesi taşıyan 99 yaşındaki savaş gazisi, ailesinin endişelerine karşı, iyileşerek taburcu oldu. Sağlık görevlilerinin alkışlarıyla hastaneden çıkan Chambers, “Teşekkür ediyorum, benim için yaptığınız her şeye minnettarım. Daha iyi olamazdım” dedi.

O KUPAYI GÖRECEĞİM

Basına konuşan yakınları ise, Albert Chambers’ın koronavirüs kaptığını öğrendiklerinde yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünerek endişelendiklerini ama savaş gazisinin oldukça dayanıklı çıktığını ifade etti. Aynı zamanda sıkı bir Liverpool taraftarı olan Chambers, “Bu sezon takımımın şampiyon olduğunu görmek istiyorum. Lig ne zaman bitecek bilmiyorum ama kupayı kaldıracağımızı biliyorum” açıklamasında bulundu.