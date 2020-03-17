En çok o sevindi! Merih Demiral'dan 'Euro 2021' paylaşımı

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın COV-19 tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelendiğini açıkladı. Turnuva, 1 yıl sonra 2021 yazında aynı tarihlerde oynanacak.
Sakatlığı nedeniyle EURO 2020'yi kaçıracak olan milli gururumuz Merih Demiral ise, turnuvanın 2021'e ertelenmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
İşte Merih'in o paylaşımı:
EURO2021 ��⏳���� pic.twitter.com/fseMeRzsZ1— Merih Demiral (@Merihdemiral) March 17, 2020
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) UEFA ve 55 üye ülkeyle birlikte gerçekleştirdiği telekonferans toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklama yapacak.
Juventuslu milli futbolcumuz Merih Demiral, Euro 2020'nin, COV-19 tedbirleri gerekçesiyle Euro 2021'e ertelenmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu
UEFA, TFF de dahil 55 temsilcisiyle birlikte telekonferans ile bir araya geldi. Koronavirüs salgınının futbol dünyasında oluşturduğu sorunların ele alındığı toplantıda bu yıl içinde düzenlenecek tüm turnuvaların son durumu tartışıldı. Bu bağlamda EURO 2020, 2021 yılına ertelendi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ise 'koronavirüs tehdidi sona erene kadar' askıya alındı.
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