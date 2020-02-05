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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00

Emre'ye şartlı opsiyon

Emre'ye şartlı opsiyon

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G.SARAY, sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor’u devre arasında Olympiakos’a göndermişti.

AKŞAM

Yunan ekibinin Emre ile yaptığı sözleşmede şartlı satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. Emre yarım devrede maçların yarısında oynama şansı yakalarsa 8 milyon euro karşılığında bonservisi mecburen alınacak.

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