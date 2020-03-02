  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 13:42
  • |
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 13:42

Emrespor - Keçiborlu Belediyespor maçı 25 dakikada bitti

Emrespor - Keçiborlu Belediyespor maçı 25 dakikada bitti

Paylaş

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi’nde 15. hafta karşılaşmasında lider Emrespor ile Keçiborlu Belediyespor arasında oynanan karşılaşma 25 dakika sürdü.

Milli Egemenlik Sahası’nda oynanan maça her iki takım da İdlip Şehitlerini anarak başsağlığı pankartlarıyla çıktı. 

Salih Taştepe, Onur Akol ve Efe Yusuf Akergun hakem triosunun yönettiği maçta Emrespor, Lachin Mamedov, Emre Topbaş ve Yasin Aksungur’un golleriyle 25. dakikaya kadar 3-0’lık üstünlüğü yakaladı. 

Sahaya 9 kişi çıkan Keçiborlu Belediyespor’da 3 futbolcu daha sakatlanınca maçın hakemi Salih Taştepe, karşılaşmayı bitirdi. 

Emrespor, 3-0 hükmen kazanırken, rakibin maçtan çekilmesini alkışla protesto ettiler. 

Emrespor aldığı bu galibiyetle puanını 45’e çıkardı ve zirve keyfini sürdü. Kırmızı-siyahlılar, 15 maçta 88 kez gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş Ankaragücü mesaisine başladı

title

Daniel Sturridge'in Trabzonspor kariyeri kısa sürdü

title

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşımızı Beşiktaş'ın çocukları ile bir üst seviyeye taşıyacağız

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Trabzonspor'un sezon başı transferi Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.

'Bu bütçe ile çalışmam'
'Bu bütçe ile çalışmam'

'Bu bütçe ile çalışmam'

Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti
Ersun Yanal bu sözlerle veda etti

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini bakın nasıl dile getirdi.

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha
Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha

FENERBAHÇE’DE yeni sezonda kalede büyük bir değişiklik yaşanacak.

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'
'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi
Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi

Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcusu Emmanuel Emenike’den Aykut Kocaman paylaşımı geldi.

'Come to Beşiktaş Balo'
'Come to Beşiktaş Balo'

'Come to Beşiktaş Balo'

Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Boateng, Milan’dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.