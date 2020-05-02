Emre'nin hocası Avcı

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ
Fenerbahçe’de yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Başkan Ali Koç, Damien Comolli’den boşalan Sportif Direktörlük koltuğunu Emre Belözoğlu’na verdi. İkili teknik direktör sorununu çözmek için büyük uğraş veriyor. Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica başta olmak üzere birçok yabancı ve yerli isimle görüşmeler yapıldı. Bu konuda henüz net bir karar verilmiş değil. Kısa süre içinde bu kararın verilmesi bekleniyor. Emre Belözoğlu yerli bir ismi takımın başına geçirmek istiyor.
BİR ARAYA GELMİŞLERDİ
Emre’nin takımı emanet etmeyi düşündüğü isim ise Abdullah Avcı… Avcı, Başakşehir’i çalıştırırken Emre’nin hocalığını yapmıştı. İkili arasında iyi bir diyalog var. Emre, Avcı ismini Başkan Ali Koç ile paylaşmış durumda. Başkan Koç ise Avcı konusunda net bir karar vermiş değil. Ersun Yanal’ın görevden ayrılmasından sonra Başkan Koç ile Abdullah Avcı ile bir araya gelmişti. Fenerbahçe tepkiler nedeniyle bu görüşmeyi yalanlamıştı.
YURT İÇİNDEN TEKLİF ALDIM
Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra kendisine gelen teklifler ilgili Avcı, “Ayrıldıktan sonra yurt içi yurt dışından dolaylı olarak teklif aldım. Kariyer planlamasını sağlık işi düzeldikten sonra yapacağım” ifadelerini kullanmıştı. Teknik direktör olarak Medipol Başakşehir dışında kulüp bazında Süper Lig’de sadece Beşiktaş’ı çalıştıran Avcı, 2011 yılında başına geçtiği A Milli Futbol Takımı’nı da 2013’te bırakmak zorunda kalmıştı.
Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.
Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.
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