  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 09:00
  • |
  • 02 Şubat 2020 Pazar 09:13

Emre Mor'un sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu

Emre Mor'un sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu

Paylaş

G.SARAY, sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor’u Yunanistan ekibi Olympiakos’a kiraladı.

AKŞAM

G.SARAY, sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor’u Yunanistan ekibi Olympiakos’a kiraladı. Aslan’a ödenecek kiralama bedeli 410 bin euro olurken, sezon sonuna kadar Emre’nin kalan 290 bin euro maaşını G.Saray ödeyecek. Sezon sonunda Olympiakos mecburen 8 milyon euro vererek Emre’nin bonservisini Celta’dan alacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

2. Vedat vakası

title

Oğuzhan Özyakup, Feyenoord kariyerine golle başladı

title

Sörloth durmuyor!

Larkin, A Milli Basketbol Takımı´nda Forma Giyecek

SPOR GÜNDEMİ

2. Vedat vakası
2. Vedat vakası

2. Vedat vakası

SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti.

Sörloth durmuyor!
Sörloth durmuyor!

Sörloth durmuyor!

Norveçli, G.Saray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe ağlarını da sarstı... Kuzey’in Kralı, ligdeki 16. Trabzon formasıyla ise 19. golünü atarak kariyerini geliştirdi.

Son 10 yılda zarar büyük
Son 10 yılda zarar büyük

Son 10 yılda zarar büyük

G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.

Larkin Milli Takım'da
Larkin Milli Takım'da

Larkin Milli Takım'da

Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin, Türk Milli Takımı’nda forma giyeceğini açıkladı. Larkin, “Bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum” dedi.

Koç'a tepki
Koç'a tepki

Koç'a tepki

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, stadyuma girerken Trabzonsporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Emre Mor zorunlu gitti
Emre Mor zorunlu gitti

Emre Mor zorunlu gitti

G.SARAY, sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor’u Yunanistan ekibi Olympiakos’a kiraladı.

Dev maçta zafer Trabzonspor'un
Dev maçta zafer Trabzonspor'un

Dev maçta zafer Trabzonspor'un

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.