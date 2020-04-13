Emre Mor'dan iddialara yanıt

Yunan devi Olympiakos'ta forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Mor'un Atina'yı terk ederek Danimarka'ya gitmesi ülkede olay yarattı! Bonservisi Celta Vigo'da bulunan 22 yaşındaki yıldız için İspanyol basını "Transfer için Yunanistan'dan kaçtı" iddiasında bulunurken, milli futbolcu bu iddiaları sert bir şekilde yalanladı.

Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı. Milli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İspanyol ekibi Celta Vigo da oyuncusunu Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralamıştı.

Olympiakos'ta da henüz istenilen seviyeye gelemeyen Emre Mor, corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada Atina'dan ayrılıp ailesinin yaşadığı Danimarka'ya gidince İspanyol basınının diline düştü. İspanyollar, Emre Mor'un transfer görüşmesi yapmak için Danimarka'ya gittiğini yazarken, genç yıldız bu iddialara tepki gösterdi.

"AİLEMLE OLMAK İÇİN DANİMARKA'DAYIM"

Olympiakos'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Emre Mor, "Transfer iddiaları için küçük bir mesaj; içinde olduğumuz bu zor zamanda ailemle olmak için Danimarka'dayım. Bunun gelecekte olabilecek bir transferle alakası yok. Olympiakos oyuncusuyum ve mutluyum. Başarılı olacağıma da eminim" ifadelerini kullandı.

OLYMPIAKOS YABANCILARA İZİN VERDİ

27 Nisan tarihine kadar seyahat kısıtlaması olan Yunanistan'da Olympiakos, yabancı oyunculara özel uçaklarla ülkeden ayrılma izni verdi ve Emre Mor'un da aralarında olduğu oyuncular ülkeden ayrıldı.

Yunan ekibinin, 14 günlük karantina süresi sonrası oyuncuların geri gelmelerini istediği de kaydedildi.