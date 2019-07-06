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  3. Emre Mor'a büyük şok! Kampa dahil edilmedi

Emre Mor'a büyük şok! Kampa dahil edilmedi

Emre Mor'a büyük şok! Kampa dahil edilmedi

Celta Vigo'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolculardan Emre Mor, ilk etap kamp kadrosuna alınmadı.

Celta Vigo'da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve geçen sezon sürekli sakatlıklarla boğuşan Emre Mor, yeni sezonun ilk etap kamp kadrosuna alınmadı.

Transfer döneminde ismi son günlerde Galatasaray'la anılan Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosuna alınmadı. İzinli olan futbolcular Aspas, Labotka, Okay, Araujo, Jensen, Mazan ve Maxi Gomez de kamp kadrosunda yer almazken, Emre Mor, Hjulsager ve Juan Hernandez ise kadroda düşünülmedikleri gerekçesiyle kampa dahil edilmediler.

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