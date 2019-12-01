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  3. Emre Mor: Yüzde yüz penaltı verilmedi

Emre Mor: Yüzde yüz penaltı verilmedi

Emre Mor: Yüzde yüz penaltı verilmedi

Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında Emre Mor açıklamalarda bulundu ve karşılaşmada kendisine penaltı yapıldığını söyledi.

Hakemin kararına tepki gösteren genç oyuncu, "Yüzde 100 penaltı yapıldı bana. Sahada emindim, içeride bir kez daha izleyince daha da emin oldum. Rakibi geçtim ve rakibi geçtikten sonra ayağıma vurdu. Şiddettin önemi yok, dengemi kaybettim ve düştüm. VAR bu pozisyonlar için var, niye VAR'a gitmedi, anlamadım" dedi.

Daha iyi oynadıklarını belirten Emre Mor, "3 puanı hak eden taraf bizdik. İyi oynadık, pozisyonlara girdik. Maçı hissetmek çok kolay olmuyor ama sahada kaldığım dakikalarda elimden geleni yaptım. Etkili olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


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