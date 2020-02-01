Emre Mor resmen Olympiakos'ta

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Olympiakos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos Kulübü, şirketimize net 410 bin avro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 290 bin avro sabit transfer ücreti şirketimiz tarafından ödenecektir." denildi.
Galatasaray'ın sezon başında 600 bin avro kiralama ücreti vererek 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, TFF Süper Kupa'da 1, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da süre aldığı 17 resmi müsabakada gol sevinci yaşayamadı.
(Sporx)
Ara transfer dönemi dün akşam saat 18.00 itibarıyla sona ererken, Galatasaray beklenen stoper transferini gerçekleştiremedi. Gerek Finansal Fair Play kriterleri, gerekse yabancı kontenjanında beklenen hamlelerin yapılamaması sebebiyle risk almak zorunda kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kısıtlı limit sebebiyle transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, pencerenin kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kara Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina’nın formasını giyen Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladı.
Galatasaray Kulübü, sezon başında İspanya temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiraladı.
Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesi motivasyon görevini üstlendi.
Lig bu sezon oynanmayabilir, sponsorlar da Çin’den desteklerini çekmeye başladı.
“Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. 2 gün sonra Başakşehir ile hayati maçımızı var.”
Trabzonspor, Guilherme’nin kiralanması konusunda Alvarenga ile anlaşıldığını ve 100 bin euro ödeneceğini açıkladı.