Emre Mor, Rennes'in transfer listesine girdi

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in transfer listesine girdi.

Bu sezon La Liga ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor için Rennes'in devreye girdiği belirtildi.

France Football'da yer alan habere göre; Rennes, EURO2016'da gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Emre Mor'un La Liga'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ve Rennes'in 21 yaşındaki oyuncuyu kiralayabileceği belirtildi.

Celta Vigo ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Emre Mor, bu sezon 12 maçta oynadı ve 468 dakika sahada kalabildi.(Sporx)