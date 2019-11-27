Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7669
  • 6,349
  • 269.643
  • 105985
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Emre Mor oyuna giriyor, Galatasaray gol yiyor

Emre Mor oyuna giriyor, Galatasaray gol yiyor

Emre Mor oyuna giriyor, Galatasaray gol yiyor

Galatasaray'ın Emre Mor oyuna girdikten sonra gol yemesi durumu, Club Brugge maçında da devam etti.

Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta Emre Mor bir kez şanssızlık yaşadı.

Emre Mor'un bu sezon sonradan girdiği maçlarda Galatasaray, gol yedi ve kritik puanlar kaybetti. İlk olarak Beşiktaş maçında Emre Mor, 68. dakikada oyuna dahil oldu ve 69. dakikada Umut Nayır, siyah beyazlıların golünü attı.

Medipol Başakşehir'e karşı oynanan maçta 74. dakikada Emre Mor'un oyuna girmesi sonrası Fredrik Guldbrandsen, 79. dakikada fileleri havalandırdı.

Club Brugge maçında da 87. dakikada Emre Mor'un Belhanda'nın yerine oyuna dahil olması sonrası Krepin Diatta, 90+2. dakikada golü buldu.

(Sporx)


Hazar Ergüçlü: Onur'a dava açacağım!
Demet Akbağ'ın gergin anları!
Bensu ile yeni bir dizi
Sahnede topuklunun azizliğine uğradı
'Masterchef bizim için bitti' diyen Demet Akalın'dan Suna'ya destek ziyareti!
<p>Diyarbakır´da 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi´ndeki Seyrantepespor´u yön

Sosyal Medyayı Salladı! İşte Diyarbakırlı ´Mourinho´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Almanya'da çalınan mücevherlerin fotoğrafları yayınlandı