  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 20:34
  • |
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 20:34

Emre Mor ilk idmanına çıktı

Emre Mor ilk idmanına çıktı

Paylaş

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Galatasaray'ın İspanya'nın Celta Vigo takımında bir yıllığına kiraladığı milli futbolcu Emre Mor, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Yunanistan’ın Panathinaikos ekibiyle özel maçta karşılaşacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

title

Irkçı saldırıya uğrayan Farnolle'e destek yağdı

title

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Tertemiz koridorlar istiyoruz

Emre Mor´un Hayali Gerçek Oldu!

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'dan transfer açıklaması
Trabzonspor'dan transfer açıklaması

Trabzonspor'dan transfer açıklaması

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gaston Campi'nin ardından stopere bir takviye daha yaptı ve Sporting'den 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ivanildo Fernandes'i kiraladı.

Deniz Türüç Fenerbahçe'de
Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiklerini, oyuncunun da sarı-lacivertlilerle anlaştığını açıkladı.

Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı
Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı

Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı

Süper Lig maç yayınları için TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.

'Tertemiz koridorlar istiyoruz'
'Tertemiz koridorlar istiyoruz'

'Tertemiz koridorlar istiyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, temsilcilerin TFF için çok önemli olduğunu belirterek, "TFF yönetiminin, statlardaki gözü ve kulağı sizlersiniz. Hazırlamış olduğunuz raporlarınızla hukuk müşavirliğimize, Disiplin ve Tahkim Kurullarımıza yön veriyorsunuz. Bu nedenle sorumluluğunuz büyük ve katkılarınız bizler için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Monaco resmen açıkladı: Falcao ve Galatasaray...
Monaco resmen açıkladı: Falcao ve Galatasaray...

Monaco resmen açıkladı: Falcao ve Galatasaray...

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Petrov, “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor” dedi.

'Yarın açıklayacağız' dedi, 3 saat sonra İstanbul'a geldi
'Yarın açıklayacağız' dedi, 3 saat sonra İstanbul'a geldi

'Yarın açıklayacağız' dedi, 3 saat sonra İstanbul'a geldi

Trabzonspor'da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. İngiltere Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ın Norveçli forveti Alexander Sörloth, Trabzonspor'la görüşmek için İstanbul'a geldi.

Galatasaray yeni transferini duyurdu
Galatasaray yeni transferini duyurdu

Galatasaray yeni transferini duyurdu

Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.