Geçmişe dönük hatalar yaptığını söyleyen Emre Mor, Almanya ve İspanya'daki günlerinden bahsetti. Genç futbolcu özellikle öfke problemi nedeniyle de hatalar yaptığını söyledi.
"BEN MESSI DEĞİLİM"
İnsanlar hep bana yeni Messi diyordu. Hayır, ben yeni Messi değilim dedim hep. Ben sadece Emre Mor'um. Tekrar söylüyorum, insanların bana Messi demesini istemiyorum."
"ÖFKE PROBLEMİMİ KONTROL ETMELİYDİM"
Kariyerim boyunca benim de hatalarım oldu. Almanya ve İspanya'da dönemde antrenmanlara geç kaldığım zamanlar sert tepkilerle karşılaştım. Benim de öfke problemim var. Öfke problemimi kontrol etmeliydim.
KAÇTI İDDİALARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Emre Mor, koronavirüs salgınından sonra Danimarka'ya gitmesi nedeniyle Yunan basınında "Başka takıma transfer olmak için ülkeyi terk etti" yönündeki haberlere tepki gösterdi. Emre Mor kendisine ait Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Söylentilere nokta koymak amacıyla açıklıyorum. Bu zor dönemde ailemin yanında olmak için Danimarka'dayım. Transferle ilgisi yok. Olympiakos'un oyuncusuyum ve burada mutluyum. Elbette geri döneceğim. Her şey normale dönecektir." ifadelerini kullandı. (FutbolArena)
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