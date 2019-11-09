Emre Demir, Süper Lig tarihine geçti

Kayserispor'un deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 15 yaşındaki Emre Demir oyuna girerek takımına 1-1 beraberliği getiren golü kaydetti. Emre bu golle Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.

Gençlerbirliği ile Kayserispor Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Maç 1-0 devam ederken 67. dakikada oyuna giren 15 yaşındaki Emre Demir takımına 1-1 beraberliği getiren golü attı. Emre bu golle Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Emre Demir kimdir?

Nisan 2014'te Kayserispor'da filiz lisansı çıkan Emre Demir, hızı ve yetenekli sol ayağı ile öne çıkıyor. Barcelona'nın altyapı tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye giden oyuncu o dönem ismini duyurmuştu.

Kayserispor, Emre Demir’i Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye’den transfer ettikten sonra özel çalışmalar ile güçlenmesine ve tecrübe kazanmasına uğraş vermişti. Emre, küçük yaşına rağmen tecrübe kazanması için zaman zaman profesyonel takım ile idmanlara katılmıştı.

U14 takımında şov yapmıştı

Kayserispor U14 takımında oynadığı dönemde Emre Demir çıktığı 42 maçta attığı 46 golle dikkatleri üzerine çektmişti. Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri'nde ise 4 maça çıkan Emre 2 gol atma başarısı gösterdi.

Alanyaspor maçında oyuna girmişti...

Emre Demir bu sezon Aytemiz Alanyaspor maçında Hikmet Karaman tarafından 88. dakikada oyuna alınmıştı.

Messi'ye benzetiliyor...

U14, U15, U6 formalarını 28 kez giyen Emre Demir stiliyle Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi'ye benzetiliyor.