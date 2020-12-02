Emre Bol'un Diagne sözlerine ırkçılık tepkisi! 'Senegal'de Timsah yiyordu'

Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne'nin performansını yorumlarken “Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu” ifadelerini kullandı. Bol'un bu sözlerine sosyal medyadan ‘ırkçılık' tepkisi yağarken Sarı-Kırmızılı takımın resmi internet sayfasından da konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada ‘Irkçı söylemde bulunan şahıs hakkında' başlığı kullanıldı.

A Spor yorumcusu Emre Bol’un Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne’nin performansını yorumlarken kullandığı ifadeler bir anda gündeme oturdu. Emre Bol, Diagne için “Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu” derken konuyla ilgili Galatasaray’dan da açıklama geldi. Sosyal medyada Emre Bol’un açıklamalarına tepki yağıyor.



Emre Bol’un Mbaye Diagne sözleri şu şekilde:

"Bunlar cahil çocuklar ya, bu Senegal'de kim bilir bu okudu okumadı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu. Adam çok şey değil, cahil, onlara biraz iyi yaklaşmak lazım, düzgün yaklaşmak lazım."

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden 'Irkçı söylemde bulunan şahıs hakkında' başlığıyla bir açıklama yayımladı. Bol hakkında hukuki işlemlere başlanacağının belirtildiği açıklama şöyle: "Emre Bol isimli şahıs, A Spor’da yayınlanan "Sabah Sporu" adlı programda, profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne hakkında asla kabul edilemeyecek, ırkçılık ve hakaret niteliğinde sözler sarf etmiştir. Eleştiri kavramından uzak ve ahlaktan yoksun sözleri nedeniyle bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler ivedilikle başlatılacaktır. Seviyesiz yorumlarıyla Türk spor basınını kirleten ve bir insanlık suçu olan ırkçı söylemleriyle ülkemizin uluslararası imajına da büyük zarar veren bu şahsa tüm spor camiasının da gerekli tepkiyi vermesini bekliyoruz."

BİR AÇIKLAMA DA EMRE BOL’DAN

Emre Bol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Beni yalandan, “ırkçılıkla suçlayıp” işten kovulmamı bekleyenler; avucunuzu yalarsınız. Duvara yazarım, yine gerçekleri yazarım. Attığım videolara rağmen hala benim, “ırkçı” olduğumu düşünen ya trol ya da başka niyettedir. Spor kamuoyuna... İnancım gereği hayatımda ne herhangi bir insana ırkçılık yaptım ne de yapılan bir ırkçılığa kayıtsız kaldım. Beni biraz tanıyan herkes bunu bilir. Eğer Diagne kardeşimi üzdüysem gerçekten kalpten özür dilerim. Yaradılanı severim Yaradan’dan ötürü.'