Emre Belözoğlu'nun transferdeki ilk hedefi Leo Duarte

Yeni Asır

Mauricio Lemos'un performansından memnun olmayan Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Devre arasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertlilerin Juan Jesus'la ilgilendiği öne sürülüyordu ancak o ismin Leo Duarte olduğu ortaya çıktı. Emre Belözoğlu'nun transferde bizzat görev alacağı öğrenildi.

Sezona iddialı bir giriş yapan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe’de, derbide alarm veren bölge savunma hattı oldu. Bu mevkiye takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, ilk adayını belirledi.

BELÖZOĞLU'NUN HEDEFİ LEO DUARTE

Fenerbahçe'de Milan forması giyen Leo Duarte ismi ön plana çıktı. Belözoğlu, Milan ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki Brezilyalı stoper için nabız yoklamayı hedefliyor.

FENER TRANSFERİ BİR AN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYOR

Kanarya'nın Duarte'nin transferine yoğunlaştığı ve bu transferi bir an önce gerçekleştirmenin yollarını aradığı öne sürüldü. Bu sezon Milan ile 1 lig ve 1 Avrupa sınavına çıkan oyuncu iki karşılaşmada 30 dakika süre aldı.

94 MAÇTA OYNADI

İki sezondur Milan forması giyen oyuncu daha öncesinde de 4 sezon Flamengo'da görev aldı. Kariyerinde 94 maça çıkan futbolcu, bu süreçte 2 kez rakip fileleri sarstı.