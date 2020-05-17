Emre Belözoğlu'nun gözü bu dörtlüde

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Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı teknik adamın bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da yılın takası Galatasaray'da yılın takası Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.

Ve Fenerbahçe'nin listesi ortaya çıktı Ve Fenerbahçe'nin listesi ortaya çıktı Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...

Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen'den talimat Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen'den talimat Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, eski öğrencisi Gökhan Töre ile 1 yıllık sözleşme ve TL üzerinden anlaşma yapılmasını istedi. Yönetime güvence veren Yalçın'ın, Töre'ye uzun süreli bir sözleşme verilmemesini özellikle istediği belirtildi.

Fransızlar'dan bomba Abdülkadir iddiası Fransızlar'dan bomba Abdülkadir iddiası Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Ömür, Fransız kulüplerin radarından çıkmıyor. France Football, Nice'in 20 yaşındaki yıldızı transfer etmek istediğini ve Trabzonspor'u 20 milyon Euro bonservis bedeliyle ikna edeceğini vurguladı.

Taffarel'den flaş Muslera ve Hasan Şaş sözleri Taffarel'den flaş Muslera ve Hasan Şaş sözleri Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Taffarel, flaş açıklamalara imza attı. Brezilyalı eski yıldız, Galatasaray'ın kalecisi Muslera ve geçtiğimiz günlerde istifa eden Hasan Şaş işe alakalı konuştu. İşte Taffarel'in o sözleri...