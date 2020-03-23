Emre Belözoğlu'nun EURO2020 hayalleri suya düştü

Şenol Güneş'in gelişiyle yeniden Milli Takım'a dönen 40 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun aktif futbolculuk yaşamına Euro 2020 ile son verme planları erteleme ile suya düşmüş oldu.

Şenol Güneş’in gelişiyle yeniden Milli Takım’a dönen 40 yaşındaki Emre Belözoğlu’nun aktif futbolculuk yaşamına Euro 2020 ile son verme planları erteleme ile suya düşmüş oldu. Hem sezon sonu bırakma planları hem de Euro 2021’de 41 yaşına girecek olması Emre’nin bu hayalini gerçekleştirme şansını ortadan kaldırıyor. Şampiyona esnasında 36 yaşında olacak Burak Yılmaz’ın ise hâlâ şansı bulunsa da evde kalması da sürpriz olmayacak.

(Hürriyet)