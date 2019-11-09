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Emre Belözoğlu yetişmedi

Emre Belözoğlu yetişmedi

Sağ kasığında birinci derece zorlanma bulunan Emre Belözoğlu kadroda yer almadı. Emre’nin yerine Tolga sahadaydı.

AKŞAM

F.BAHÇE’DE Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçına yetişemedi. Sağ kasığında birinci derece zorlanma bulunan Kasımpaşa maçının son çalışmasında yer almayan Emre, kadroda yer alamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Emre’nin yerine ise Tolga’ya görev verdi. Öte yandan Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Adil Rami ile Kruse de Kasımpaşa maçında forma giyemedi. F.Bahçe’de kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alan Ferdi, Kasımpaşa maçında oynayamadı. Cezalarını U19 maçlarında çekmesi gereken Ferdi’nin bugün Kasımpaşa ile oynanacak U19 maçından sonra cezası sona erecek.


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