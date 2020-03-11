Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel idman öncesi futbolcularla toplantı gerçekleştirdi

Ersun Yanal'ın istifası sonrasında Fenerbahçe futbol takımının teknik sorumluluğunu üzerlerine alan kaptan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenör Volkan Demirel, Sarı-Lacivertli futbolcularla antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Konuşmayı Emre Belözoğlu yaptı.

KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ



Çok zorlu ve kritik süreçten geçtiklerini belirten Emre Belözoğlu, "Son haftalarda hepimizin yüzü düştü ve moralsiz kaldık ama bu gemiyi limana yanaştırmak zorundayız. Herkes bize yardımcı olsun" dedi.

MENTAL DÜŞÜŞÜN FARKINDAYIM

Mental düşüşün farkında olduğunu söyleyen Emre Şöyle devam etti: "Üst üste kazanamamış olmamızın başka izahı yok. Haksızlığa da uğradık ama bunda bizim de sorumluluğumuz var. Yeniden kazanma alışkanlığı geri gelmeli. Sezonu en iyi yerde bitirmeliyiz. Kazanmamız gereken bir de kupa var"

ARTIK ELİNİZİ KOLUNUZU SAKININ!

Denizli maçında Tolgay Arslan'ın kollarını kapatmadığı için oyundan atılması ve penaltıya neden olması uyarı getirdi. Emre, "Artık bu tür basit hatalar olmamalı" dedi.

(Takvim)