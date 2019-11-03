Emre Belözoğlu: Umarım bize ders olur

Yakaladıkları fırsatları değerlendirememekten yakınan Emre, "Bakıldığında ligin son sırasında Kayserispor. Onlar da ligde kalmak adına böylesine büyük takımlarla oynayacakları maçları hedef görürler kendilerine. İlk yarıda en az 2-0'la girebilirdik devreye. Bu tarz maçlarda pozisyona girdiğiniz zaman atacaksınız. Atamadığınız zaman her saniye, her dakika şehir takımlarına özgüven verecektir. İlk yarıda yakaladıklarımızı atabilseydik, farklı bir senaryoyla gidebilirdik. Ligin daha başı diyebiliriz, puanlar çok yakın üst sıralarda. İnşallah bu maç bize bir ders olur. Bugün bir fırsatı kaçırdık." dedi.

Saha içerisinde taraftarlara cevap vermeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Taraftarlarımız bana teveccüh gösteriyorlar ama saha içinde konuşmamız gerekiyor. Bugün pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. Bu maçın özeti bu oldu. Kaybettiğimiz için herkes üzgün. Bunu telafi edeceğimiz zamanımız var. Burada konuşacağımız cümlelerden çok saha içerisinde irade koymamız gerekiyor." şeklinde konuştu.