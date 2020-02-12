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  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:12
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  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:12

Emre Belözoğlu: 'Şimdiden derbiyi düşünmememiz lazım...'

Emre Belözoğlu: 'Şimdiden derbiyi düşünmememiz lazım...'

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Emre Belözoğlu, Trabzon ve Alanya kayıplarını bir an önce telafi etmeleri gerektiğini söyledi ve ekledi: Maç maç bakmamız gerek. Şimdiden Galatasaray derbisini düşünürsek, Ankaragücü karşısında sorun yaşarız.

Tecrübeli kaptan, çok kritik bir sürece girdiklerini söyledi. Emre Belözoğlu, Trabzon ve Alanya maçlarında kaybedilen 5 puanın hiç hesaplarında olmadığını dile getirdi. 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Eğer şampiyonluk iddiamızı sürdürmek istiyorsak, bu kayıpları acilen telafi etmek zorundayız. İlk etapta da Ankaragücü maçına odaklanmalıyız. Karşımızda yeni transferler ve yeni bir teknik adamla çıkışa geçen bir rakip var” diye konuştu. Emre, “Sonraki hafta Kadıköy’de Galatasaray ile oynayacağız. Tabii ki bu derbinin Fenerbahçeli herkes için önemi başka. Ancak şu anda Galatasaray’ı unutup sadece Ankaragücü mücadelesine odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘Mücadele müthiş’

Kaptan Emre, “Sezonun ikinci yarıları her zaman daha zor olur. Bu sezon ise özellikle 7 takımın birden zirve yarışı vermesi nedeniyle mücadele müthiş geçiyor. Fenerbahçe olarak bundan sonra tüm maçlarımızı tek tek değerlendirerek ilerlemeliyiz. Her zaman, ilk maçımıza kilitlenmeliyiz. Ancak bu şekilde gerçek kimliğimizi bulup, gücümüzü sahaya yansıtabiliriz” yorumunu yaptı.

(Fanatik)

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