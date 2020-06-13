Emre Belözoğlu sezon sonunda emeklilik kararı aldığını açıkladı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Emre Belözoğlu’nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:



“Baktığınız zaman uzun zamandır kazanamıyorduk. Taraftarımızın beklediği şampiyonluk için devre başında iyi bir başlangıç yapmıştık ama sonrasında taraftarımızı üzdük. Son haftalarda olduğu gibi yine kırmızı kart ile başladık. Tüm arkadaşlarımız bir güç koydu ortaya hepsine teşekkür ederim. Lig tüm takımlar için zor geçecek. Bu işin bir psikolojik tarafı da var. Çalışan, oyuncular, teknik adam hepsine teşekkür ederim. Futboldan daha önemli bir durumu yaşıyor dünya.

“BURADA KENDİMİ DEĞERLİ HİSSETTİM, NE GÖREV VERİRLERSE YAPACAĞIM”

Başkanımız önderliğinde büyük bir mücadele yapıyor. Başkanımız ve yönetim kurulu bir karar verecektir. Emre Belözoğlu olarak burada hem kendimi değerli hissettim. Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapacağımı söylüyorum hangi görevi verirlerse versinler. Fenerbahçe taraftarının sabah kalkıp işe gidince mutlu gitmesi benim için önemli.

SEZON SONUNDA EMEKLİLİK KARARI

Büyük ihtimalle futbol hayatım bitecek sezon sonunda. Benim için zor bir karar olacak. İnan futbolu bırakmak hiç kolay değil. Gençlerin yolunu açmak adına bakmak gerekiyor. Sahaya çıktığımda hala aynı heyecanım var ama benim için zor bir karar olacak. Elimden gelse de 50-60 yaşına kadar oynayabilsem"