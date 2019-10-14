Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9202
  • 6,5381
  • 284.466
  • 96166.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Emre Belözoğlu sezon sonu futbolu bırakıyor

Emre Belözoğlu sezon sonu futbolu bırakıyor

Emre Belözoğlu sezon sonu futbolu bırakıyor

Fenerbahçe ve Milli Takımın kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon başarılar elde ederek futbol hayatını noktalamak istediğini söyledi.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra futbolculuk kariyerini sonlandırmak istediğini söyledi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan tecrübeli futbolcu, "Bu yaşlarda oynamak gerçekten kolay değil. Hele bu mevkide oynamak hiç kolay değil. Performans verebilmek çok önemli saha içinde. Ben de mükemmeliyetçi biriyim. Eğer performans eksikliğimi görürsem bunun kırgınlığını yaşayabilirim. O yüzden bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor. Bu sezon hem Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp, hem de Milli Takım'da büyük başarılar yaşayıp güzel bir final yapmak istiyorum" dedi.

Fransa maçını değerlendiren Emre Belözoğlu, "Çok iyi bir ekibimiz var. Şenol Güneş gibi çok bilgili ve değerli bir hocaya sahibiz. Büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Türk kulüplerinin mali açıdan Avrupa kulüplerinin gerisinde kaldığını belirten 39 yaşındaki oyuncu, "Devletimiz büyük takımlara fazlasıyla destek oluyor. Devlet desteği olmasa, büyük kulüpler ayakta durmakta zorlanırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Hep sporun ve sporcunun yanında yer alıyor. Bu anlamda şanslıyız." dedi.

Barış Pınarı Harekatına da destek veren Emre Belözoğlu, "Mehmetçiğimiz canla başla mücadele veriyor. Buradan şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz, ülkemizi korumak için bu harekatı başlattı. Her Türk vatandaşının da bu harekatı desteklemesi ve askerimiz için dua etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mustafa Sandal ile Tuba Ünsal aşk yaşıyor mu? İşte ilk açıklama
Kerem Bürsin'den şaşırtan itiraf
Zehra Çilingiroğlu son haliyle sosyal medyaya damga vurdu
Erhan Çelik evlendi!
Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti hayranlarını şaşırttı!

MHP lideri Bahçeli parti genel merkezinde coşkuyla karşılandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan YPG/PKK’lı teröristlerin 2’si bakın kim çıktı!

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtardığı yerler