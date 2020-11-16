Emre Belözoğlu Selçuk Şahin'in görevini açıkladı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, tek hedefinin takımın başarısı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve kulüp başkanı Ali Koç ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını vurguladı.

Sportif direktörlük görevi çerçevesinde Erol Bulut ve Ali Koç'a en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Belözoğlu, "Konumumu, Fenerbahçe'ye faydalı hale getirmek dışında hiçbir şey olarak düşünmüyorum. Sadece, bulunduğum koltukta 'Fenerbahçe'ye nasıl daha yararlı olurum' diye çalışıyorum. Çok iyi bir başkanımız ve teknik direktörümüz var. Ben onlara yardımcı oluyorum. İnşallah şampiyon olalım, en büyük hedefim bu." ifadelerini kullandı.

Maçların pozitif vakalar dolayısıyla hükmen tescil edilmesine ilişkin fikirleri sorulan Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özelinde tam değerlendirdiğimiz bir durum değil ama sporcu gözüyle herkesin ortak noktada birleşeceği bir yapı oluşursa kulüp olarak destekleriz. Hep beraber tartışılarak bir noktaya varılması gereken bir durum var. 14-15 rakamı bulacaksa oynayamayacak durumdaki oyuncu, federasyonun bu işin sorumluluğunu alması gerekiyor. Tek elden, tek yapı içinde bir sağlık merkezi kurulup bunun hayata geçirilmesi lazım. İnsan sağlığının burada ön planda olması gerekiyor. Federasyonun tek merkezli bir test organizasyonu yapması herkes için daha sağlıklı olacaktır."

- "Planlı bir yapılanmamız var"

Emre Belözoğlu, neredeyse her konuda planlı bir yapılanmaya sahip olduklarının altını çizdi.

Yeni bir takım olduklarını hatırlatan deneyimli futbol adamı, "Takımın bir oluşum içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni bir takımız. Birbirleriyle yeni oynamaya başlayan oyuncuların olduğu bir takımda kayıplar olacaktır. Futbolda bunlar var. O dönem bizim kazanırken gösterdiğimiz reaksiyon önemlidir. Kazanma isteğini devam ettirme ve kaybettiğimizde kırılganlığa izin vermeme karakteri bizlerde mevcut. Oyuncuya o yıkılma fırsatını vermeyecek ortamları hazırlamak bizim görevimiz. Biz bu yapıdaki oyuncuları tercih ettik ve onlara inancımız tam. Planlı bir yapılanmamız var." diye konuştu.

- "Selçuk Şahin koordinatör görevinde olacak"

Emre Belözoğlu, eski futbolcuları Selçuk Şahin'in idari koordinatörlük görevini üstleneceğini belirtti.

Selçuk'un Samandıra'yı bilen iyi bir Fenerbahçeli olduğunu aktaran Belözoğlu, "Selçuk, idari menajer Volkan abinin (Volkan Ballı) idari koordinasyon kısmında olacak. Koordinatör görevi olacak. İkimizin de yönetsel anlamda tecrübemiz fazla değil. Selçuk Samandıra'yı bilir, iyi Fenerbahçelidir. Bize çok desteği var. Gizli değil, aşikar bir kahraman. Selçuk, camianın önemli değerlerinden biri, birçok jenerasyonu yakalayabilecek bir isim. Ben Selçuk'u çok önemli buluyorum. Katkısı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ligdeki tabloya göre bir prim sistemi oluşturduk"

Emre Belözoğlu, ligdeki puan durumuna göre bir prim sistemi oluşturduklarını açıkladı.

Prim sistemine göre galibiyetin de bir kriterinin olması gerektiğinin altını çizen Belözoğlu, "Yeni bir prim sistemi oluşturduk. Galibiyetin de bir kriteri olması lazım. Fenerbahçe'nin beklediği bir tablo var. Ligde o tabloya göre bir prim sistemimiz var." diye konuştu.

Futbol oynadığı dönemde 31-32 yaşından sonra oyuncu izlemeye başladığını anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki transfer dönemlerini yeni bir planlama içinde organize etmeye çalışıyoruz. Buna devre arası da dahil. Bizim güçlü bir kadromuz var ama devre arasına kadar önümüzde 2 aylık bir süre var. Bunlar dinamik süreçler. Hocamız, başkanımız ve ben bir karar verirsek bir şekilde aksiyon alırız. Mevcutta iyi, geniş bir yapı oluştuğunu düşünüyorum. Samandıra'da yetki Erol hocada. Erol hocanın rahatı, huzuru ve başarısı eşittir Fenerbahçe'nin başarısı. Samandıra bizim evimiz zaten. Başkan ne zaman isterse biz Samandıra'da en iyi şekilde ağırlarız, biz bir aileyiz. Onun Fenerbahçe’ye bağlılığını onunla yaşadıkça çok daha iyi anlıyorum."

- "Ben futbol adamıyım"

Fenerbahçe Sportif Direktörü, hayatı boyunca tüm zamanını futbola ayırdığını belirtti.

Hep sahada yaptıklarıyla anıldığını vurgulayan Belözoğlu, "Ben futbol adamıyım. Futbola gerçekten gönlümü, ruhumu, zamanımı ayırdım. Futbol dışında hiçbir şeyle bugüne kadar anılmadım. Ben her şeyi sahanın içinde yaptım. Olumlu ve olumsuz şeyler de olsa hepsi sahanın içindeydi. Benim hayatım futbolla devam edecek. Ben futbolun içinde kalmaya çalışıyorum. Hepimizin kendine ait özel hayatı var. Ben nasıl bir insan olduğumu biliyorum ve her zaman hedeflerim için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Konu futbol olunca gözümü hiçbir şey korkutmuyor"

Emre Belözoğlu, futbol konusunda gözünün hiçbir şeyden korkmadığını ifade etti.

Başarıyı ve başarısızlığı beraber sahipleneceklerini dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Hedeflerim arasında açıkçası sezona başladığımızda Fenerbahçe odaklı olduğumu söylemek zorundayım. Fenerbahçe odaklı hareket ettiğimi, bunun zorunda olduğumu, sürecin beni öyle ilerlettiğini söyleyebilirim. Ülke genelinde bir felsefe inşa edebilmek benim hayalim. Hedef futbola katkı vermek. Fenerbahçe başarılı olursa, biz de bundan nasibimizi alırsak bunun karşılığı olarak Türk futboluna da bunun bir katkısı olacak diye inanıyorum. Bu işin ekonomisini, yönetsel kısmını bilmek önemli ama saha içine akıl koyacak hamleleleri yapmak çok değerli hale geldi Türk futbolu için. Futboldan başka hedefim, hayalim yok. Şu an önemli bir koltukta oturuyorum, birçok insan bize güveniyor. Yüzlerini kara çıkarmamak adına elimizden geleni yapıyoruz.

- "Hakemlerin üzerinde baskı kurulmasına karşıyız"

Emre Belözoğlu, hakemler üzerinde baskı kurulmasına karşı olduklarını ifade etti.

Hakemlerin algıya yenik düşmesini istemediklerini vurgulayan Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakemlerin algılara yenik düşmesini istemiyoruz. Algıyla hakemlerin etkilenmeye çalışılmasından ve etkilenmesinden rahatsızız. Biz hakemler üzerinde baskı oluşturmak niyetinde, amacında değiliz. Fenerbahçe Kulübü olarak hakemin içerdeki hatasıyla, kasıtlı tavrını fark edebilecek beceriye ve bilgiye, reaksiyonel camia gücüne de sahibiz, bunu herkes bilsin isterim. Hakemlere inanıyor ve güveniyorum. Kasıtla hata arasındaki farkı görebilecek bilgi becerimiz var. Fenerbahçe Kulübü olarak futbola değer katan, futbola hizmet eden herkesin yanınızdayız."