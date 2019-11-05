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  3. Emre Belözoğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası patladı: Ne olursa olsun, karşılık verin!

Emre Belözoğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası patladı: Ne olursa olsun, karşılık verin!

Emre Belözoğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası patladı: Ne olursa olsun, karşılık verin!

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, soyunma odasında ve uçakta takım arkadaşlarıyla konuştu.

Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyeti sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı.

39 yaşındaki deneyimli orta saha, "Hem saha içerisinde, hem de yedek kulübesindeyken daha çok coşkulu olmamız gerekiyor. İlk dakikadan son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmamız lazım. Öne geçelim veya geriye düşelim fark etmez, bütün takım maçın içerisinde coşkulu bir şekilde olmalı." dedi.

"Maçta ne olursa olsun, sinmek yerine refleks gösterin, karşılık verin." diyerek sözlerini sürdüren Fenerbahçe'nin kaptanı, "Umutsuz olmayın! Ligin daha başındayız ama artık seri galibiyetler gerekiyor. Deplasmandaki bu tür mağlubiyetler çok tehlikelidir. Size inanıyorum! Bu takım, bu sezon şampiyon olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

Emre Belözoğlu, Kayseri dönüşü uçakta ise takım arkadaşlarıyla maç hakkında birebir görüşmeler yaparak olumlu ve olumsuz noktalar hakkında konuştu.

"BU MAÇ BİZE DERS OLSUN"

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Yakaladıkları fırsatları değerlendirememekten yakınan Emre, "Bakıldığında ligin son sırasında Kayserispor. Onlar da ligde kalmak adına böylesine büyük takımlarla oynayacakları maçları hedef görürler kendilerine. İlk yarıda en az 2-0'la girebilirdik devreye. Bu tarz maçlarda pozisyona girdiğiniz zaman atacaksınız. Atamadığınız zaman her saniye, her dakika şehir takımlarına özgüven verecektir. İlk yarıda yakaladıklarımızı atabilseydik, farklı bir senaryoyla gidebilirdik. Ligin daha başı diyebiliriz, puanlar çok yakın üst sıralarda. İnşallah bu maç bize bir ders olur. Bugün bir fırsatı kaçırdık." dedi.

Saha içerisinde taraftarlara cevap vermeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Taraftarlarımız bana teveccüh gösteriyorlar ama saha içinde konuşmamız gerekiyor. Bugün pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. Bu maçın özeti bu oldu. Kaybettiğimiz için herkes üzgün. Bunu telafi edeceğimiz zamanımız var. Burada konuşacağımız cümlelerden çok saha içerisinde irade koymamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

(Sporx)

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