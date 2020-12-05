Emre Belözoğlu, Denizlispor maçı öncesi tesislere gelerek futbolcularla görüştü

Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi sportif direktör Emre Belözoğlu dümene geçti. Belözoğlu, tesislerde futbolcularla bir araya gelerek motivasyon konuşması yaptı.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında Kadıköy'de şok bir derbi mağlubiyeti alan Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanına bambaşka bir motivasyonla hazırlanıyor.



Sportif direktör Emre Belözoğlu dün Sarı-Lacivertli futbolcularla tesislerde bir araya geldi.

Denizlispor maçıyla yeni bir başlangıç yapmaları gerektiğini söyleyen Belözoğlu, "Geriye değil önümüze bakacağız. Denizli'de kazanıp yeni bir sayfa açalım. Zirve bizi bekliyor" dedi.

Beşiktaş derbisini iş kazası olarak niteleyen Belözoğlu, "En kısa sürede zirvenin sahibi olacağız. Bunun startını Denizli'de verelim. Herkes sizden şampiyonluk bekliyor" diye konuştu.