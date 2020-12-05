Emre Belözoğlu, Denizlispor maçı öncesi tesislere gelerek futbolcularla görüştü

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında Kadıköy'de şok bir derbi mağlubiyeti alan Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanına bambaşka bir motivasyonla hazırlanıyor.
Sportif direktör Emre Belözoğlu dün Sarı-Lacivertli futbolcularla tesislerde bir araya geldi.
Denizlispor maçıyla yeni bir başlangıç yapmaları gerektiğini söyleyen Belözoğlu, "Geriye değil önümüze bakacağız. Denizli'de kazanıp yeni bir sayfa açalım. Zirve bizi bekliyor" dedi.
Beşiktaş derbisini iş kazası olarak niteleyen Belözoğlu, "En kısa sürede zirvenin sahibi olacağız. Bunun startını Denizli'de verelim. Herkes sizden şampiyonluk bekliyor" diye konuştu.
Hafta içi yapılan antrenmanda ayağı burkulan ve ertesi günkü idmana katılamayan Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında da takımını yalnız bırakmak istemiyor. Başarılı futbolcu, özel bir bandajla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi sportif direktör Emre Belözoğlu dümene geçti. Belözoğlu, tesislerde futbolcularla bir araya gelerek motivasyon konuşması yaptı.
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Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olarak ağır bir yara alan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut, zorlu maç öncesi yaptığı açıklamada “Galibiyet serisi başlatıp yeni bir döneme gireceğiz” ifadelerini kullandı.
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