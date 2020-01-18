Emre Belözoğlu: Bizden istenileni vermek istiyoruz

Sarı lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
Emre Belözoğlu açıklamasında, "Maça hükmetmek isteyen bizdik, golden sonra 15-20 dakikalık istediğimiz oyunu sergileyemediğimiz bir durum vardı. Parselizasyon anlamında doğru durduğumuzda pozisyonlar bulduk. Kazanmak önemliydi, 2. yarıya böyle başlamamız değerliydi. Önümüzde 2-3 haftalık zorlu bir periyot var, buradan hatasız çıkmak istiyoruz ve camiamızın bizden istediğini vermek istiyoruz" dedi.
Deneyimli oyuncu ayrıca, "Jailson ile çarpıştık, darbe yedikten 10 dakika sonra görmede bir sıkıntım oldu ama sonra rahatlattılar" sözlerini kullandı
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında Gaziantep FK’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç maç sonunda transferle ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. "Bize manevra alanı tanınmıyor" denen Koç, durumun kendileri açısından dayanılmayacak bir hal aldığını belirtti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Süper Lig'de 18. haftada Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi dikkat çekti.
Süper Lig ekiplerinden Antalyasporun transfer görüşmesi yaptığı Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski'nin Antalya'ya geleceği bildirildi.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda ve son 10 dakikası büyük heyecana sahne olan maçta milli oyuncumuz Cenk Tosun yeni takımıyla ilk kez 11'de yer aldı ve ağları sarstı, karşılaşma 2-2 sona erdi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 5-3 yendi.