Emre Belözoğlu: Bizden istenileni vermek istiyoruz

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

Sarı lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Emre Belözoğlu açıklamasında, "Maça hükmetmek isteyen bizdik, golden sonra 15-20 dakikalık istediğimiz oyunu sergileyemediğimiz bir durum vardı. Parselizasyon anlamında doğru durduğumuzda pozisyonlar bulduk. Kazanmak önemliydi, 2. yarıya böyle başlamamız değerliydi. Önümüzde 2-3 haftalık zorlu bir periyot var, buradan hatasız çıkmak istiyoruz ve camiamızın bizden istediğini vermek istiyoruz" dedi.

Deneyimli oyuncu ayrıca, "Jailson ile çarpıştık, darbe yedikten 10 dakika sonra görmede bir sıkıntım oldu ama sonra rahatlattılar" sözlerini kullandı