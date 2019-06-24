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  3. Emre Belözoğlu 1 Temmuz'da Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek

Emre Belözoğlu 1 Temmuz'da Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek

Emre Belözoğlu 1 Temmuz'da Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.

Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.     

Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.     

Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.

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