Emre Akbaba: Hocama ne kadar teşekkür etsem az

Türkiye Kupası'nda Rizespor ile eşleşmelerinin ardından Fatih Terim'in kendisini yanına çağırdığını belirten Emre, "Çaykur Rizespor çıktıktan sonra kurada, hocamız yanına çağırdı ve 'Rize çıktı, ben kadere inanırım, o maçta oynayacaksın' dedi. Kaptan çıkardı beni, hocama ne kadar teşekkür etsem az. Sakatlığın başında Fransa'daydım bir dönem, orada da beni arayıp, soruyordu, bu benim için çok özel" ifadelerini kullandı.
Sakatlık sürecinde kendisine çok destek veren isim olduğunu vurgulayan milli oyuncu, "Yener hocanın da yeri ayrı. Benimle çok ilgilendi. Eşime, aileme çok teşekkür ederim, bana o dönemde çok destek oldular. Hocalarıma, kondisyonerlerime teşekkürler, bazen tek b aşıma onlarla çalılştımöm. Bugünlere gelmek için çok çabaladım, gerçekten teşekkürler" dedi.
Sakatlanan arkadaşlarına da mesaj yollayan Emre, "Sakat arkadaşlarımla da konuştum, hepsine çok geçmiş olsun. Umarım hepsi en iyi şekilde döner" diye konuştu.
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