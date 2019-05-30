  • $5,8734
  • 6,5524
  • 241.163
  • 89.155
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 14:11 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 14:11

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Metin Oktay'lı kamu spotu duygulandırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Metin Oktay'lı kamu spotu duygulandırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki Metin Oktay detayı izleyenleri duygulandırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki Metin Oktay detayı izleyenleri duygulandırdı.

Hercai 12. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

<p>Adana’da dünyaya gelen Fatih Terim, futbol hayatına 2. Ligden 1. Lige yükselen Adana Demirspor’da

Fatih Terim Kimdir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

Beşiktaş'taki eğlence merkezi patronu, çalışanlarını ayağa kalkmadıkları için tokatladı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.