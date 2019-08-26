Emmanuel Adebayor resmen Kayserispor'da

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 35 yaşındaki Adebayor, kendisini 1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren santrfor, İstanbul ekibiyle ligde sahaya çıktığı 19 karşılaşmada 3 gol atmıştı.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, golcü oyuncu Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.
Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Le Havre, Bursaspor'dan milli oyuncu Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Mehmet Topal'ın kadroya dahil edildiğini duyurdu.
Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray, İspanya 2.Lig'de Girona forması giyen Johan Mojica ile ilgileniyor.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Adil Rami’yi kadrosuna katmak üzere olan Sarı-Lacivertliler için İtalya’nın saygın basın organlarından La Gazetta dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa'ya bonusların haricinde yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif etti.
Beşiktaş, Thiago Maia'yı kiralamak için Fransız ekibi Lille ile görüşmelere başladı. Peki Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Thiago Maia kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide görev alıyor? Detaylar haberimizde...