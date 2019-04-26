Emmanuel Adebayor: En yakın arkadaşımın sözleri beni intihardan vazgeçirdi

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Adebayor, İngiliz Daily Mail Gazetesi'ne verdiği röportajda henüz 16 yaşında Metz'e transfer olduğu gün intihar etmeyi düşündüğünü itiraf etti.

Metz'e gittiği dönemi anlatan Adebayor, "16 yaşındaydım ve kazandığım parayla aileme yardım ediyordum. Ancak benim üzerimde çok fazla baskı kurmuşlardı. Ben 3 bin euro kazanırken, ailem benden 500 bin euroluk ev istemişti. Kimse benden memnun değildi. Bir gün evimin alt katında bulunan revire indim ve birçok ilacı kutusundan çıkartıp önüme koydum. Her şeyi hazırlamıştım. Gece yarısı en iyi arkadaşımı aradım ve onu eve çağırdım. Bana sakin olmamı ve daha Afrika için yapabileceğim birçok şey olduğunu söyledi. Bu cümle beni intihardan vazgeçirdi" dedi.

Real Madrid forması giydiği dönemde Sergio Ramos'un takım üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu da savunan Adebayor, "Real Madrid forması giydiğim dönemde takımın en güçlü oyuncusu Sergio Ramos ve ben olduğumu düşünüyordum. Bir gün Ramos ile spor salonunda çalışırken yanımıza Ronaldo geldi. Bizim en fazla 5 kez yapabildiğimiz hareketi 'Bu sizce zor mu?' dedi ve 30 kez yaptı. 3-0 önde olduğumuz bir maçın devre arasında Jose Mourinho soyunma odasına girdi ve televizyonu tekmeledi. Herkese bağırmaya başladı. Ronaldo hat-trick yapmasına rağmen ona 'Dünya'nın en iyi oyuncususun ama berbat oynuyorsun' demişti. Ronaldo ise cevap vermedi" ifadelerini kullandı.

Adebayor, Arsenal'de forma giydiği dönemde kendisiyle beraber forma giyen Van Persie ve Nicklas Bendtner ile yaşadığı sorunları geride bıraktığını açıkladı. Togolu futbolcu beraber oynadığı dönemde Robin van Persie ve Nicklas Bendtner'la fikir ayrılıkları yaşadığını söyledi. Hatta uzun süre beraber forma giydiği eski Fenerbahçeli Van Persie ile saha içinde göz göze bile gelmediğini ancak şu an bu problemlerinin üstünü örttüğünü söyledi.

NE DEMİŞTİ?

Başakşehirli Adebayor, Arsenal'den ayrılması sürecinde eski Fenerbahçeli Robin van Persie'yi suçlamıştı. Adebayor, Robin van Persie için şu ifadeleri kullanmıştı; "Arsenal'den ayrılmam çok karışıktı. Ben ayrılmak istemiyordum. Çok şaşırmıştım çünkü takımda beni sevmeyen tek kişi Robin van Persie idi. Ben de onu sevmezdim ama sahada profesyonel bir ikili oluyorduk''

(Sporx)