Emiliano Viviano: Fatih Terim imparator

Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından teknik direktör Fatih Terim ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kısa bir süre önce verdiği röportajda, "Fatih Terim Fiorentina'dayken her maçına giderdim, onu çok seviyorum. Ofansif oynatıyordu; Batistuta, Rui Rosta hepsi sahadaydı. Fatih Terim, İtalya futbolu için çok önemli bir figür." sözlerini kullanan Viviano, maçın ardından ise Fatih Terim ile buluştu.
Sarı kırmızılı çalıştırıcı ile fotoğrafını paylaşan Viviano, "İmparator" yazarak, 4 mor kalp bıraktı. Ayrıca, "Fakat bugün biz kazandık" ifadelerine yer verdi.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.
G.Saray, ligin 13.haftasının açılış maçında bugün Karagümrük'le tam 36 yıl sonra karşılaşacak.
Süper Lig'in 13. Hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, maçın 69. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kırmızı kart sonrası hakeme ağır sözler sarf eden tecrübeli hoca, maç bitiminde de yasak olmasına rağmen sahaya indi. Peki Fatih Terim kaç maç ceza alacak? İşte söz konusu disiplin talimatında yer alan ifadeler…
Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından hayranı olduğu Fatih Terim ile buluştu.
Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca, Çin'den eski takımı Beşiktaş'a göz kırptı. “Hayat seçimlerden oluşur ve benim seçimim mutlu olmak” diyen 26 yaşındaki oyuncunun paylaşımına takım arkadaşı Fernandinho, “Beşiktaş” yazarak yorum yaptı. Taraftarlar çılgına döndü.
Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor.