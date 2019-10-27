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  3. Emery'den Mesut eleştirilerine yanıt: Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar

Emery'den Mesut eleştirilerine yanıt: Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar

Emery'den Mesut eleştirilerine yanıt: Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar

Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, "Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar." dedi.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu açıkladı.

Son haftalarda Mesut Özil'in kadroya alınmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Emery, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. Şu an önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergileyebilmek. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil." ifadelerini kullandı.

Arsenal'ın son 5 maçında kadroya giremeyen 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bu sezon lig ve İngiltere Lig Kupası'nda birer kez forma giydi.

Premier Lig'de 9 maçta 15 puan toplayan Arsenal, bugün Crystal Palace'ı konuk edecek.

(AA)

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