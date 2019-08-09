Elyounoussi Kartal'a yakın

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’IN transfer gündeminde bulunan Norveçli oyuncu Mohamed Elyounoussi’ye vize çıktı. İngiltere Premier Lig’de Southampton forması giyen oyuncunun hocası, onun ayrılma isteğinde olduğunu duyurdu. Norveçli yayın kuruluşu TV2’ye konuşan Teknik Direktörü Hasenhuttl, “Herkese oynama şansı vermek istiyoruz. Kulübede otururken ya da oynarken kendini rahat hissetmiyorsa, bizden başka hedefl eri varsa o zaman çözüm bulmalıyız. Normalde, onu elde etmeye meyilliyiz” dedi. İspanya’dan Sevilla ve Celta Vigo ile de ismi anılan Mohamed Elyounoussi’ye en ciddi teklifi n Beşiktaş’tan olduğu da iddia edildi. Southampton’la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elyounoussi, geçen sezon Premier Lig’de 16 karşılaşmada şans buldu. İlk 11’de forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki Norveçli oyuncunun, oynayabileceği bir takıma gitme konusunda istekli olduğu da belirtildi.
Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.
“Kulübümüz için önem arz eden konuyu vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanımız, kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hak kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Hakem atamaları bundan sonra bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirilecek” diye konuştu.
DORTMUND Japon oyuncu için bonservis bedeli talep edince, Kagawa’ya talip olan kulüpler de geri adım attı.
Beşiktaş’la ismi anılan Elyounoussi’nin hocası Hasenhuttl, “Burada kendini rahat hissetmiyorsa, bizden başka hedefleri varsa, onu tutamayız. Çözüm bulmalıyız” dedi.
G.Saray’ın kupa zaferinin ardından Falcao, Muslera’nın paylaşımına yorum yaptı ve “Cimbombom” mesajını attı. Muslera ona, “G.Saray’a gel idol” cevabı verdi. Donk da, “Gel, sezon başlıyor” mesajıyla sohbete katıldı. Abdürrahim Albayrak da Falcao’yu sosyal medyada takibe başladı.
TRANSFER döneminde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin bu yarışı bitmek bilmiyor.