Elyounoussi Kartal'a yakın

Beşiktaş’la ismi anılan Elyounoussi’nin hocası Hasenhuttl, “Burada kendini rahat hissetmiyorsa, bizden başka hedefleri varsa, onu tutamayız. Çözüm bulmalıyız” dedi.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN transfer gündeminde bulunan Norveçli oyuncu Mohamed Elyounoussi’ye vize çıktı. İngiltere Premier Lig’de Southampton forması giyen oyuncunun hocası, onun ayrılma isteğinde olduğunu duyurdu. Norveçli yayın kuruluşu TV2’ye konuşan Teknik Direktörü Hasenhuttl, “Herkese oynama şansı vermek istiyoruz. Kulübede otururken ya da oynarken kendini rahat hissetmiyorsa, bizden başka hedefl eri varsa o zaman çözüm bulmalıyız. Normalde, onu elde etmeye meyilliyiz” dedi. İspanya’dan Sevilla ve Celta Vigo ile de ismi anılan Mohamed Elyounoussi’ye en ciddi teklifi n Beşiktaş’tan olduğu da iddia edildi. Southampton’la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elyounoussi, geçen sezon Premier Lig’de 16 karşılaşmada şans buldu. İlk 11’de forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki Norveçli oyuncunun, oynayabileceği bir takıma gitme konusunda istekli olduğu da belirtildi.