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  3. Elneny'den Mesut Özil'e: Beşiktaş'a mutlaka gelmelisin

Elneny'den Mesut Özil'e: Beşiktaş'a mutlaka gelmelisin

Elneny'den Mesut Özil'e: Beşiktaş'a mutlaka gelmelisin

Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, Meust Özil'e Beşiktaş forması giymesi için çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Mesut ile çok yakın arkadaş olduklarını kaydeden Mohamed Elneny, "Mesut çok sevdiğim ve değer verdiğim bir dostum. Orada çok güzel anılarımız oldu. Elbette Beşiktaş'a gelmeden önce kendisiyle konuştum. Mesut sonuç olarak Türk ve Türkiye'yi bilen biriyle konuşmak ve ona danışmak istedim. Mesut düşünmeden gitmemi söyledi zaten. Buraya geldikten sonra onu aradım. 'Beşiktaş çok büyük bir kulüp buraya mutlaka gelmelisin' dedim" ifadelerini kullandı.

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